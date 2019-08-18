رابط منصة GSA.Live الإلكترونية لنقل مباريات الدوري

المواطن - مروة نبيل

أعلن عن إطلاق منصة GSA.Live الإلكترونية لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد 2019/ 20202.

ومن المقرر أن يتم نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين بعدد كاميرات يصل إلى 28 كاميرا أحيانًا، وسيكون هناك عرض مميز بتقنية تتبع اللاعبين أو الخريطة الحرارية، بجانب مزيد من الإحصائيات لوضع الجماهير في صورة الحدث.

وسيتم استخدام الديجيتال من أجل مواكبة التقنية، كما أُعلن عن إطلاق منصة إلكترونية تحمل اسم GSA.Live لمشاهدة مباريات الدوري على الهواء مباشرة لكل الجماهير في جميع أنحاء العالم عبر هذا الرابط.

وستقوم منصة GSA.Live الإلكترونية بمتابعة جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى الملخصات والتحليلات.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، عرفانًا وتقديرًا بدوره.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

وستنطلق النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.