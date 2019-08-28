رابط نظام سمر لتعديل جداول طلاب جامعة الملك سعود

م الكلية القسم الجنس تاريخ نهاية التقديم وقت نهاية التقديم 1 كلية المجتمع بالرياض قسم العلوم الإدارية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 2 كلية المجتمع بالرياض قسم العلوم الطبية التطبيقية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 3 كلية المجتمع بالرياض قسم علوم الحاسب طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 4 كلية المجتمع بالرياض قسم العلوم الطبيعية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 5 كلية المجتمع بالرياض قسم الآداب والتربية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 6 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع العلوم الإدارية و الإنسانية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 7 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع العلوم الإدارية و الإنسانية طالبات 1441/01/08هـ – 2019/09/07م 23:59 8 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع العلوم الصحية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 9 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع العلوم الصحية طالبات 1441/01/08هـ – 2019/09/07م 23:59 10 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع العلوم الطبيعية و الهندسية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 11 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع العلوم الطبيعية و الهندسية طالبات 1441/01/08هـ – 2019/09/07م 23:59 12 كلية اللغات والترجمة قسم اللغات الأوروبية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 13 كلية اللغات والترجمة قسم اللغات الأوروبية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 14 كلية اللغات والترجمة قسم اللغات الآسيوية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 15 كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية و الترجمة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 16 كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية و الترجمة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 17 كلية اللغات والترجمة قسم اللغات الحديثة و الترجمة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 18 كلية اللغات والترجمة قسم اللغات الحديثة و الترجمة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 19 كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الانجليزية و الترجمة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 20 كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الانجليزية و الترجمة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 21 كلية الاداب قسم اللغة العربية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 22 كلية الاداب قسم اللغة العربية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 18:00 23 كلية الاداب قسم التاريخ طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 24 كلية الاداب قسم التاريخ طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 18:00 25 كلية الاداب قسم الجغرافيا طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 26 كلية الاداب قسم الجغرافيا طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 18:00 27 كلية الاداب قسم علم المعلومات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 28 كلية الاداب قسم الدراسات الإجتماعية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 29 كلية الاداب قسم الدراسات الإجتماعية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 18:00 30 كلية الاداب قسم الاعلام طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 31 كلية الاداب قسم الاعلام طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 18:00 32 كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 33 كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية وادابها طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 34 كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية وادابها طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 18:00 35 كلية السياحة والآثار قسم الآثار طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 36 كلية السياحة والآثار قسم ادارة موارد التراث طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 37 كلية السياحة والآثار قسم الإدارة السياحية و الفندقية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 38 كلية ادارة الاعمال قسم الاقتصاد طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 39 كلية ادارة الاعمال قسم الاقتصاد طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 40 كلية ادارة الاعمال قسم التسويق طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 41 كلية ادارة الاعمال قسم التسويق طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 42 كلية ادارة الاعمال قسم إدارة الموارد البشرية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 43 كلية ادارة الاعمال قسم إدارة الموارد البشرية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 44 كلية ادارة الاعمال قسم الادارة المالية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 45 كلية ادارة الاعمال قسم الادارة المالية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 46 كلية ادارة الاعمال قسم نظم المعلومات الإدارية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 47 كلية ادارة الاعمال قسم نظم المعلومات الإدارية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 48 كلية ادارة الاعمال قسم الادارة العامة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 49 كلية ادارة الاعمال قسم الادارة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 50 كلية ادارة الاعمال قسم الادارة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 51 كلية ادارة الاعمال قسم المحاسبة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 52 كلية ادارة الاعمال قسم المحاسبة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 53 كلية ادارة الاعمال قسم الاساليب الكمية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 54 كلية ادارة الاعمال الطلبة غير المخصصين طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 55 كلية ادارة الاعمال الطلبة غير المخصصين طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 56 كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 57 كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 58 كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 59 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم التدريب التطبيقى طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 60 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم فسيولوجيا الجهد البدني طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 61 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم فسيولوجيا الجهد البدني طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 62 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الإدارة الرياضية والترويحية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 63 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الإدارة الرياضية والترويحية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 64 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم اصول التربية البدنية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 65 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 66 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 67 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الاعداد العام طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 68 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الاعداد التربوي طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 69 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم التربية البدنية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 70 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم التربية البدنية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 71 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني قسم الصحة وعلوم الحركة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 72 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الطلبة غير المخصصين طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 73 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الطلبة غير المخصصين طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 74 كلية التربية قسم الإدارة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 75 كلية التربية قسم التربيه الخاصه طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 76 كلية التربية قسم التربيه الخاصه طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 77 كلية التربية قسم السياسات التربوية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 78 كلية التربية قسم علم النفس طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 79 كلية التربية قسم علم النفس طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 80 كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 81 كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 82 كلية التربية قسم تقنيات التعليم طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 83 كلية التربية قسم التربية الفنية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 84 كلية التربية قسم التربية الفنية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 85 كلية التربية قسم التربيه البدنية وعلوم الحركة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 86 كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 87 كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 88 كلية التربية الثقافة الاسلامية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 89 كلية التربية قسم الدراسات القرآنية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 90 كلية التربية قسم الدراسات القرآنية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 91 كلية التربية قسم الطفولة المبكرة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 92 كلية التربية قسم الطفولة المبكرة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 93 كلية علوم الاغذية الزراعة قسم الاقتصاد الزراعى طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 94 كلية علوم الاغذية الزراعة قسم علوم الاغذية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 95 كلية علوم الاغذية الزراعة قسم الإنتاج الحيواني طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 96 كلية علوم الاغذية الزراعة قسم وقايه النبات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 97 كلية علوم الاغذية الزراعة قسم الإنتاج النباتي طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 98 كلية علوم الاغذية الزراعة قسم الهندسة الزراعية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 99 كلية الصيدلة كلية الصيدلة طلاب 1441/01/08هـ – 2019/09/07م 23:59 100 كلية الصيدلة كلية الصيدلة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 101 كلية العلوم قسم الجيولوجيا طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 102 كلية العلوم قسم النبات والأحياء طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 103 كلية العلوم قسم النبات والأحياء طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 104 كلية العلوم قسم علم الحيوان طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 105 كلية العلوم قسم الفيزياء والفلك طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 106 كلية العلوم قسم الفيزياء والفلك طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 107 كلية العلوم قسم الرياضيات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 108 كلية العلوم قسم الرياضيات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 109 كلية العلوم قسم الاحصاء وبحوث العمليات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 110 كلية العلوم قسم الاحصاء وبحوث العمليات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 111 كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 112 كلية العلوم قسم الكيمياء الحيوية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 113 كلية العلوم قسم الكيمياء طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 114 كلية العلوم قسم الكيمياء طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 115 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم علوم الحاسب طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 116 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم علوم الحاسب طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 117 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم هندسة البرمجيات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 118 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم هندسة البرمجيات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 119 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم هندسة الحاسبات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 120 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم هندسة الحاسبات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 121 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم نظم المعلومات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 122 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم نظم المعلومات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 123 كلية علوم الحاسب والمعلومات قسم تقنية المعلومات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 124 كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربـائية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 125 كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكـية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 126 كلية الهندسة قسم الهندسة المدنيه طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 127 كلية الهندسة قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 128 كلية الهندسة قسم الهندسة الكيمـيائية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 129 كلية الهندسة قسم الهندسة الصنـاعية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 130 كلية الهندسة الطلبة غير المخصصين طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 131 كلية العمارة والتخطيط قسم العمارة وعلوم البناء طلاب 1441/01/01هـ – 2019/08/31م 23:59 132 كلية العمارة والتخطيط قسم التخطيط العمرانى طلاب 1441/01/01هـ – 2019/08/31م 23:59 133 كلية العمارة والتخطيط الطلبة غير المخصصين طلاب 1441/01/01هـ – 2019/08/31م 23:59 134 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم‏ المختبرات الإكلينية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 135 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم‏ المختبرات الإكلينية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 136 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم صحة الاسنان طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 137 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم صحة الاسنان طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 138 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم صحة المجتمع طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 139 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم صحة المجتمع طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 140 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التأهيل الصحي طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 141 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التأهيل الصحي طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 142 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم العلوم الإشعاعيه طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 143 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم العلوم الإشعاعيه طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 144 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 145 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 146 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم البصريات طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 147 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم البصريات طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 148 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الاشعة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 149 كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم الاشعة طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 150 كلية التمريض قسم التمريض العام طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 151 كلية التمريض قسم التمريض العام طالبات 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 152 كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة الخدمات الطبية الطارئة طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 153 كلية علوم الحاسب التطبيقي بالمزاحمية علوم الحاسب والمعلومات بالمزاحمية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 154 كلية الهندسة المزاحمية هندسة – المزاحمية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59 155 كلية ادارة الاعمال بالمزاحمية ادارة الأعمال – المزاحمية طلاب 1441/01/10هـ – 2019/09/09م 23:59