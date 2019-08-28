رابط نظام سمر لتعديل جداول طلاب جامعة الملك سعود

المواطن - الرباض
يواصل نظام سمر إتاحة تعديل الجداول الدراسية لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود.
وكانت عمادة القبول في جامعة الملك سعود كانت صرحت أنه في حال عدم ظهور الجدول الدراسي على بوابة النظام الأكاديمي فعلى الطالب أو الطالبة مراجعة الكلية الخاصة به لمعرفة سبب عدم تسجيله آلياً.
وأوضحت الجامعة أنه في هذه الحالة يلزم الطالب الذي لم ينزل جدوله تسجيل مقرراته عن طريق البوابة إن أمكن، أو إرسال الطلب لكليته من خلال نظام سمر عبر الرابط التالي (هنا) لتسجيله.
وكانت عمادة القبول في جامعة الملك سعود كانت صرحت أنه في حال عدم ظهور الجدول الدراسي على بوابة النظام الأكاديمي فعلى الطالب أو الطالبة مراجعة الكلية الخاصة به لمعرفة سبب عدم تسجيله آلياً.
وأوضحت الجامعة أنه في هذه الحالة يلزم الطالب الذي لم ينزل جدوله تسجيل مقرراته عن طريق البوابة إن أمكن، أو إرسال الطلب لكليته من خلال نظام سمر عبر الرابط التالي (هنا) لتسجيله.
ولفتت عمادة القبول إلى أن من أبرز أسباب عدم نزول الجدول الدراسي لبعض الطلاب ما يلي:
1. إنهاء مقررات الخطة الدراسية للمسار العام وعدم التخصيص في أحد الأقسام/المسارات التخصصية
2. الرسوب أو الحرمان في جميع مقررات الفصل الماضي
3. أن يكون متبق مقررات اختيارية فقط
4. وجود مقرر متبق من مقررات السنة الأولى المشتركة
1. إنهاء مقررات الخطة الدراسية للمسار العام وعدم التخصيص في أحد الأقسام/المسارات التخصصية
2. الرسوب أو الحرمان في جميع مقررات الفصل الماضي
3. أن يكون متبق مقررات اختيارية فقط
4. وجود مقرر متبق من مقررات السنة الأولى المشتركة
وأفادت الجامعة أن مواعيد التقديم عبر بوابة نظام سمر كما يلي:
|بداية التقديم :-
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|الكليات والأقسام المتاح لطلابها التقديم :-
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