راتب ضخم يُقرب ريبيري من النصر

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية اقتراب النجم الفرنسي فرانك ريبيري من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “تاجيس زايتونج” الألمانية، إلى أن نادي النصر الأقرب للتعاقد مع ريبيري في الموسم الجديد، حيث تقدم بعرض رسمي للاعب لمدة موسمين، وسيحصل على راتب سنوي ضخم.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية، قد أعلنت عن خضوع ريبيري صاحب الـ36 عامًا لفحوصات طبية في مدينة ميونيخ، قبل أن يُسافر إلى الخليج، لتوقيع عقود انضمامه إلى النادي الجديد رسميًا.

وارتبط ريبيري خلال الفترة الأخيرة بعدد من الأندية من جميع أنحاء العالم بعد رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الماضي، ومنها آينتراخت فرانكفورت الألماني، موناكو الفرنسي وفلامنجو البرازيلي.

وتألق ريبيري مع البايرن من 2007 حتى 2019، وحقق معه العديد من البطولات، ومنها الدوري الألماني 9 مرات، كأس ألمانيا 6 مرات، والسوبر الألماني 5 مرات، ومرة واحدة كل من دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.