راتب ماندزوكيتش يُبعده عن البايرن

المواطن - مروة نبيل

أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه باستعادة خدمات الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لم يتخذ أي خطوة رسمية لضم ماندزوكيتش حتى الآن، رغم اهتمامه بالتعاقد معه.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن ماندزوكيتش لم يعد ضمن خطط ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس؛ مما دفع إدارة اليوفي لمحاولة بيعه خلال الميركاتو.

وأشارت إلى أن المشكلة الحالية تتمثل في راتب ماندزوكيتش المرتفع، حيث يحصل على راتب سنوي يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين يورو، الأمر الذي يمثل عقبة أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

يُذكر أن ماريو ماندزوكيتش لعب بصحبة نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.