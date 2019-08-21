رازفان: استعدينا لمباراة أبها بشكل مميز

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعد جيدًا لمباراة أبها المقبلة، مشددًا على رغبته في الظهور بشكل مميز في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال رازفان لوشيسكو: “يسير إعدادنا لمباراة أبها بشكل متميز، وأشعر بالرضا عن أداء اللاعبين في التدريبات.. جميعنا متحمسون للظهور بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري”.

وتابع المدرب الروماني تصريحاته قائلًا: “يبذل جميع اللاعبين ما في وسعهم من أجل التواجد في القائمة الأساسية، جميعنا نعلم عن غموض أي مباراة يخوضها كل فريق في بداية أي بطولة “.

وأضاف: “تحسم المباريات بالاستعدادات والتحضيرات التي تسبقها وليس فقط بالـ90 دقيقة.. وتعاقدنا مع صالح الشهري وأمير كردي إضافة للفريق وهما هنا لتقديم الإضافة للفريق”.