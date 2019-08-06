رازفان: تأهل الهلال لم يُحسم بعد

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدرب الروماني رازفان لوسيسكو سعادته بفوز الهلال ضد الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه لم يحسم التأهل بعد.

الأهلي ضد الهلال:

ولعب الأهلي ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسط حضور جماهيري كبير، ولكنه تعرض لهزيمة بنتيجة 4/2.

وسجل ثنائية الراقي في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، السوري عمر السومة ونجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، فيما أحرز رباعية الزعيم، هاتريك للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز وعبدالله الحافظ.

وأعرب رازفان خلال تصريحاته بعد مباراة الزعيم والأهلي، عن ثقته في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك على الرغم من اعترافه بأن التأهل لم يُحسم.

وتابع رازفان: “فريق الهلال سيعمل على الفوز في أي ملعب سيلعب فيه بغض النظر عن المنافس.. والأخطاء التي وقع فيها الفريقان طبيعية، وفي حالة عدم ارتكابها لانتهت المباريات بالتعادل السلبي”.

وأضاف: “الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز، وسنعمل على التركيز جيدًا في مباراة الإياب من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي”.