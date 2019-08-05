رازفان: جهزنا فريقًا يتعامل مع أصعب الفترات

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الروماني رازفان لوسيسكو على إعداد فريق قوي يستطيع التعامل مع الفترات الصعبة، وشدد على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يملك بدلاء على أعلى مستوى.

وقال رازفان: “قضينا أنا وفريق العمل فترة ناجحة بكل المقاييس أثناء المعسكر، وتعرفنا على المنظومة كاملة.. نملك نجومًا على مستوى عالٍ جدًّا من الاحترافية والمسؤولية”.

وتابع المدرب الروماني قائلًا: “سعيد جدًّا بالمنظومة المميزة التي يملكها الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، بنينا خلال الفترة الماضية فريقًا يتعامل مع الفترات الصعبة التي تواجه أي فريق طوال الموسم”.

وعن الإصابة التي تعرض لها محمد البريك مؤخرًا، وستتسبب في غيابه لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع، قال رازفان: “تواجه في كرة القدم مثل هذه المشاكل التي تطرأ على أي فريق كإصابة البريك المؤثرة”.

واختتم مدرب الزعيم تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الهلال قائلًا: “يملك الهلال لاعبين بدلاء متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب البريك”.

الأهلي ضد الهلال:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب ثمن النهائي الآسيوي، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.