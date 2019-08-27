رازفان: كنا نستحق ركلتي جزاء

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، أن الزعيم كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مباراة الاتحاد والهلال، ولكن لم يتم احتسابهما.

وقال رازفان: “وصلنا إلى مرمى الاتحاد أكثر من مرة وبعدة طرق، لكن لم نتمكن من التسجيل، وهذا هو حال كرة القدم، ولقد كنا الأقرب بالفوز على أرض منافسنا”.

ولعب الاتحاد والهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.