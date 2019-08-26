رازفان: هدفنا التتويج بالبطولة الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو أنه يسعى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال رازفان: “نسعى جاهدين بالعمل المتواصل وخطوة تليها خطوة للوصول إلى الهدف المطلوب، وهو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا”.

وتحدث رازفان عن مباراة الهلال والاتحاد قائلًا: “سنواجه فريقًا ممتازًا يملك لاعبين متميزين في الجانب الهجومي، ستكون المباراة بكل تأكيد ممتعة بحضور الجماهير، وسيُتابعها الجميع”.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والاتحاد، الذي عُقد اليوم الاثنين، قائلًا: “نواجه كمدربين دائمًا غيابات مؤثرة في الفرق، وعلى المدرب إيجاد البديل المناسب”.

واختتم المدرب الروماني رازفان تصريحاته قائلًا: “نملك مجموعة متميزة من اللاعبين قادرة على تعويض غياب أي لاعب”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.