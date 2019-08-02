رازفان يحسم مصير بوتيا

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، الإبقاء على المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا في صفوف الفريق الأزرق للموسم الجديد 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية: إن رازفان لوسيسكو يرفض رحيل بوتيا في الميركاتو الصيفي، وطالب باستمراره في صفوف الفريق الأول الهلالي خلال الموسم الجديد.

وتُعد أندية الهلال والشباب والوحدة أكثر الأندية التي تحتوي على لاعبين استثمار، حيث يفكر كل نادٍ منهم في تسويق اللاعبين والذين لن يجدوا مكانًا لهم في التشكيل الأساسي في الموسم الجديد 2019-2020.

يواجه نادي الهلال موقفًا صعبًا في الفترة الحالية، حيث يتواجد في صفوفه فوق الـ8 أجانب، ويرغب الهلال في أن يسوق البعض منهم، وعلى رأسهم المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو ومواطنه المدافع ألبرتو بوتيا.

وقيل: إن الهلال سيجب عليه دفع مبلغ مالي يصل إلى 15 مليون ريال لمخالصة سوريانو.

وكان ألبرتو بوتيا، انضم لصفوف فريق الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي أوليمبياكوس اليوناني.