رازفان يمنح لاعبي الهلال راحة

المواطن - مروة نبيل

قرر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال راحة لمدة يومين، على أن يستأنف الزعيم تدريباته، مساء السبت.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على حساب النادي الأهلي.

وعاود الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأهلي مرانًا استرجاعيًّا، وأجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا تركز على الجانب الفني، ثم اختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة الاتحاد في البطولة الآسيوية.