راكيتيتش يحسم موقفه من الدخول في صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم نادي برشلونة الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش، موقفه من الدخول في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن راكيتيتش أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.

وجاءت موافقة راكيتيتش على الدخول في صفقة نيمار بعد أن أدرك الإعجاب الكبير الذي يتلقاه من المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان سبق أن طلب ضم راكيتيتش، إلا أن برشلونة كان يحدد سعره بـ 80 مليون يورو، ولكن قيمة اللاعب حاليًا تبلغ 50 مليونًا فقط.

وكان عرض برشلونة الأخير للتعاقد مع نيمار يشمل بطاقة راكيتيتش، وإعارة عثمان ديمبلي، إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسم رياضي واحد، بالإضافة إلى أموال تصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو.