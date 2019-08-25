رباعية ساحقة من نابولي للرد على فوز يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي نابولي في تحقيق فوز مثير بالأمس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي موسم 2019-2020 بالفوز على نادي فيورنتينا برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفرض الإيطالي لورينزو إنسيني نجم نابولي نفسه نجمًا لمباراة فريقه ضد فيورنتينا وذلك بإحرازه هدفين في اللقاء حيث سجل في الدقيقتين الـ43 والـ 67.

وتمكن نابولي من الرد على فوز يوفنتوس على نادي بارما، بالفوز على فيورنتينا خاصة أن نابولي يود كسر احتكار فريق يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي والفوز بالاسكوديتو في الموسم الحالي.

وأحرز رباعية نابولي في شباك فيورنتينا كل من ” درايس ميرتينيز، خوسيه كاييخون، لورينزو إنسيني هدفين”، وسجل لنادي فيورنتينا كل من ” إيريك بولجار، نيكولا ميلينكوفيتش، وكيفين برينس بواتينج”.

وقبل إقامة مباراة نابولي وفيورنتينا، كان يوفنتوس فاز على فريق بارما بهدف دون رد بهدف سجله المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني.

وأعرب المدرب الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عن سعادته بالأداء الذي ظهر به فريقه في مباراة فيورنتينا قائلًا بأن نابولي أظهر أداء مميزاً ورائعاً للغاية أمام فيورنتينا من أجل تحقيق الفوز.

وكان نابولي شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وودع البطولة الأوروبية من مرحلة دور المجموعات، حيث كان متواجدًا مع أندية ” ليفربول الإنجليزي، النجم الأحمر الصربي، باريس سان جيرمان الفرنسي”.

رفض نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التفريط في لاعبه لورينزو إنسيني لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، حيث رغب الريدز كثيرًا في التعاقد مع إنسيني لتنشيط الجبهة الهجومية في صفوف النادي الإنجليزي.

سيواجه نابولي، غريمه يوفنتوس يوم 31 أغسطس الجاري في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي، حيث تُقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم، معقل فريق يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية.

من المعروف وجود منافسة وعداء بين جماهير نابولي وجماهير يوفنتوس، مثل المنافسة الشرسة بين ناديي ميلان وإنتر ميلان.