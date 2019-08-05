رجال الأمن يسطرون أروع الأمثلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

المواطن - واس

يسطّر رجال الأمن خلال موسم حج هذا العام أعمالا إنسانية رائعة في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال تأديتهم أعمالهم، التي ظهرت جلياً في الكثير من المواقف والمشاهد على امتداد رحلة الحج، بدءًا من دخول ضيوف الرحمن مكة المكرمة، ثم المسجد الحرام.

ولم يقتصر دور رجال الأمن على الحفاظ على الأمن، وتيسير حركة المرور فقط، بل ظهر في تفانيهم من خلال مساعدة الصغير والكبير والعاجز ومد اليد للمحتاجين، وإرشاد التائهين، وسقاية ضيوف الرحمن بالماء والعصائر، ورش رذاذ المياه الباردة فوق رؤوس ضيوف الرحمن عند اشتداد حرارة الشمس للتخفيف من وطأتها، والتخفيف عنهم قدر المستطاع.



وقدم رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية وعلى مختلف تخصصاتهم صوراً إنسانية رائعة تمثل رجل الأمن السعودي بإخلاصه في العمل لله سبحانه وتعالى أولاً، ثم تأدية لواجبه الإسلامي والإنساني، والعمل على خدمة ضيوف الرحمن في بلد حباها الله بالحرمين الشريفين وشّرفها بخدمتها.



ورصد الزميل مصور وكالة الأنباء السعودية العديد من المشاهد الإنسانية المعبرة التي تجلت فيها مواقف رجال الأمن النبيلة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فهذا رجل أمن يرش الماء على الحجاج، وحجاج يبدون امتنانهم وشكرهم لرجال الامن بسبب المعاملة المميزة، ومن الصور المعبرة رجال امن يساعدون مسناً في الوصول إلى الحجر الأسود، وآخر آخذا بيد تائها لتوصيله إلى مقر سكنه، أو يدفع عربة مسن أو يساعد صغيرًا، ومنها رجال الأمن يحملون الأغراض التي لا يستطيع الحجاج من كبار السن حملها وآخر يقدم العصائر للأطفال ويحملهم لمساعدة اهاليهم, وغيرها الكثير من الصور المعبرة والرائعة لرجال الأمن التي يصعب وصفها أو التحدث عنها النابعة من دورهم الإنساني النابع من اخلاقهم الإسلامية التي تفرض عليهم هذا المحبة في الله فهم يرجون من ورائها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى ما يقدمه رجال الأمن البواسل من تنظيم للحشود الهائلة من الدخول والخروج للمسجد الحرام وخاصة في أوقات الذروة.