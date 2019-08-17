رحيل فيليب كوتينيو يضر مصالح برشلونة .. كيف؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس الجمعة، عن تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

وكان فيليب كوتينيو عانى بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة، مع نادي برشلونة خلال موسم 2018-2019.

ضرر كبير لـ برشلونة:

لا شك أن رحيل فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة أضر بمصالح النادي الكتالوني الذي رغب بقوة في ضم مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن باريس سان جيرمان كان اشترط الحصول على خدمات فيليب كوتينيو من برشلونة، مقابل الموافقة على رحيل نيمار للنادي الكتالوني.

رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يُضعف فرص برشلونة في ضم نيمار من باريس سان جيرمان، بعد انقطاع الخيط الذي كان يُقرب نيمار من النادي الكتالوني.

وكان فيليب كوتينيو انضم لـ صفوف برشلونة في يناير من عام 2018 قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل 150 مليون يورو، حيث أصر فيليب كوتينيو من إدارة ليفربول السماح له بالرحيل إلى البارشا.

وبعد رحيل فيليب كوتينيو عن ليفربول، اعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على الثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، حيث تمكن بالثلاثي من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وبلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وسبق لـ فيليب كوتينيو اللعب في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي في الفترة من 2008 حتى عام 2013.

وساهم فيليب كوتينيو في تتويج المنتخب البرازيلي بلقب بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أقيمت شهر يوليو الماضي في دولة البرازيل.

وتنافس يوفنتوس الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي مسبقًا، للتعاقد مع فيليب كوتينيو قبل أن يحسم بايرن ميونيخ الصفقة لصالحه على سبيل الإعارة.

وشارك فيليب كوتينيو في كأس العالم 2018 مع المنتخب البرازيلي.