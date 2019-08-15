رد جديد من فهد المولد بعد إيقافه

المواطن - محمد سمعه

عبّر اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد عن تماسكه؛ وذلك بعد إيقافه لمدة موسم رياضي كامل بسبب المنشطات.

وكتب فهد المولد تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: لن تضيق بك الحياة، ما دُمت تعبد ربًا، قال في كتابه: {ورحمتي وسعت كل شيء}.

وأصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي قراراً تأديبياً يقضي بإيقاف لاعب نادي الاتحاد فهد المولد لمدة سنة واحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت 2019/5/9.

وتضمن قرار اللجنة حظر مشاركة اللاعب فهد المولد في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

سقط اللاعب فهد المولد لاعب نادي الاتحاد في فخ المنشطات، وذلك بعدما أعلن نادي الاتحاد عن تلقيه إشعاراً من قبل لجنة الرقابة على المنشطات يُفيد بتناول المولد لمادة محظورة.

وكرّر فهد المولد ما فعله النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا مع منتخب بلاده في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم استبعاده من البطولة بعدما تم ثبوت تعاطيه منشط ” إفيردن” المحظور.

وسبق أن تم إيقاف كل من ماجد المولد نجم الرائد السابق، وأحمد عباس لاعب النصر السابق، ومحمد نور لاعب الاتحاد السابق عن ممارسة الكرة في السعودية بسبب ثبوت تناولهم مواد محظورة.

وجاء إشعار لجنة الرقابة على المنشطات لنادي الاتحاد بعدما تم الكشف عن إيجابية نتيجة فحص فهد المولد بعد مباراة النصر والاتحاد في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي في كرة القدم.