رد نصراوي على التغريدة المثيرة

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر على تغريدة الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن نادي النصر والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال عبدالله بن زنان عبر حسابه في تويتر: أبا بدر، الدوري الاستثنائي كان أقوى نسخة للدوري فنياً وجماهيرياً، حمدالله لاعب من طراز نادر لم يصنعه إعلام ورقي أو جمهور متشنج، بل صنع نفسه بإبداعه في المستطيل الأخضر.

وأضاف بن زنان: أتمنى أن يكون كل موسم قوياً، وأن نجد نجوماً آخرين، ولكن الموسم الماضي ونجومه لن يتكرروا لأنهم ببساطة “استثنائيون”.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مرّ في ملاعبنا”.

وأضاف الفراج: “علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجومية الآخرين”.

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر عبر تويتر اندهاشها من تغريدة وليد الفراج عن حمدالله، حيث قدّم النجم المغربي موسمًا استثنائيًا في الموسم الماضي مع نادي النصر، حيث أحرز 35 هدفًا، وتُوج بلقب هداف الدوري السعودي، وأفضل لاعب أجنبي محترف في الدوري عن الموسم الماضي.