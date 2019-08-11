رسائل شكر ومحبة للمرابطين على الحدود في يوم العيد

المواطن - الرياض

يقضي الجنود الأشاوس المرابطون على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي عيد الأضحى المبارك وسط حالة من الإقدام ورباطة جأش وشجاعة متناهية في هذه الأيام المباركة من أجل حماية الوطن ومقدساته، والعمل على تحقيق أمنه واستقراره لينعم مواطنوه ومن يعيش على أرض المملكة بالسلامة والاطمئنان.

وعبَّر مواطنون عن دعمهم الكامل للمرابطين الذين يذودون عن حدود المملكة ويصلون الليل بالنهار كي ينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان على أرض هذه البلاد الطاهرة.

فخر واعتزاز بالأبطال:

ويملك الجنود البواسل من الضباط والأفراد روحاً معنوية عالية وثقة بالنفس وهم يقومون بواجبهم خير قيام من أجل الدفاع عن بلادنا على امتداد الشريط الحدودي بالحد الجنوبي بكل فخر واعتزاز، رافعين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واعدين بالذود وحماية المملكة من أي محاولات خسيسة لاستهداف المملكة بأي شكل كان من جانب المتآمرين والإرهابيين.

وعبر أبطال الحد عن سعادتهم بنيل شرف الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن بمعنويات عالية، مشددين على أن حدود الوطن آمنة، مبدين سعادتهم البالغة وهم يقضون العيد مدافعين عن المملكة والحرمين الشريفين، مقدمين سلامهم وتحياتهم بهذه المناسبة لأسرهم وذويهم في مختلف المناطق والمحافظات.

دعاء وشكر:

وقدم مواطنون ومقيمون الشكر والتهنئة إلى أبطال الحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أنهم يقدمون أرواحهم فداءً لهذا الوطن، وهو ما يستدعي كل شكر وعرفان.

وأشادوا بالروح القتالية والمعنويات المرتفعة لدى أبطال الحد، وتأكيدهم بأنهم لن يسمحوا لكائن من كان بتخطي الحدود.

وقالوا إن هناك رجالًا على الحد الجنوبي لا يعرفون للعيد طعماً ولا غيبوبة النوم والراحة يستحقون الدعاء، متابعين: “نرى رجالًا تركوا أبناءهم وديارهم ونذروا أنفسهم لحماية ديننا ووطننا وعروبتنا فلهم منا كل الشكر”.

ودعوا: اللهم انصر جنودنا المرابطين وسدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وارحم من استشهد منهم واشفِ مصابهم وأدِم أمنك وأمانك على بلاد الحرمين، متابعين أن هناك جنوداً في الجنوب يدافعون عن الحدود وجنوداً في الحج يخدمون الوفود.