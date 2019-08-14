رسائل فخر وحسم بعد نجاح موسم الحج

المواطن - الرياض

على مدار الأيام الماضية، نجحت المملكة بكل أجهزتها المعنية العمل على قدم وساق وفق خطة عمل واضحة من أجل إنجاح موسم الحج، وتوفير الرعاية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، بداية من تسهيل وصولهم إلى الأماكن المقدسة عبر العديد من المبادرات مثل طريق مكة، وصولاً إلى إتمام مناسك الحج على أكمل وجه وسط عمل جاد من كافة القطاعات المعنية.

وظهرت الجهات المعنية المشاركة في أعمال الحج وكأنها خلية نحل تعمل بتناسق وتناغم، ليدشن مواطنون ومقيمون وسماً باسم “نجاح موسم الحج” معبرين من خلاله عن ساعدتهم وفخرهم بنجاح موسم 1440 هـ وقدرة المملكة الواضحة على إدارة مثل هذه الحشود، وهو ما لن تنجح فيه دولة سواها، وهي رسائل حسم لمن كان يشكك في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث المقدس.

وسلط مواطنون ومسلمون الضوء على جهود رجال الأمن الواضحة، وتفانيهم في تيسير وتوفير الخدمات لضيوف الرحمن، وسط ابتسامة ودودة مُرحبة بالحجاج، وأيد ممدودة للمساعدة في كل وقت وحين.

وقال عبدالله الصبيحي: حين ترى الابتسامة في وجوه الشباب والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن تجزم بحسن تربيتهم على الإحسان ولا عجب فهم قد تعلموا (إن الله يحب المحسنين) واستشعروا: (أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده) فهنيئاً لهم وهنيئاً لنا بهم وشكراً لمن أتاح لهم الفرصة.

أما شروق فقالت: شكراً لكل عين سهرت لخدمة حجاج بيته، شكراً لبلادي التي قامت بالواجب وأكثر، شكراً للملك سلمان بن عبدالعزيز فخورة بكوني سعودية، عاشت بلادي بأمنها وأمانها.

وأكد ممدوح المطيري: سنة خلف أخرى والحج يصبح أكثر تسهيلاً ويسراً، بفضل الله تعالى ثم بجهود حكومتنا بكامل قطاعاتها، نحمد الله على نجاح حج هذه السنة وتقبل الله من الحجيج حجهم وأعادهم لبلادهم سالمين.

وكتب نواف العقيل: شكراً لمن خدم المسلمين وهو يبتسم.. شكراً لمن أعان ذا الحاجة والمرض لأداء فرض الله.. الحمد لله الذي شرف بلادنا قيادة وشعباً طوال تاريخها بخدمة ضيوف الرحمن”.

وعلق مشاري بن محمد: بفضل من الله سبحانه ثم بفضل كل رجال الداخلية بجميع قطاعاتها وجميع الجهات الحكومية الأخرى التي شاركت نجح موسم الحج، وأخص أيضاً أبطال وزاره الصحة وكل متطوع. نجاحهم هو نجاح للشعب كله.. فخر لنا جميعاً.

وقالت جود: الله يعلم حيث يجعل رسالته، فالحم دلله الذي شرف أهل هذه الأرض قيادة وشعباً بالاستمرار طوال تاريخها بخدمة ضيوفه والقيام على شؤونهم. شكراً لكل متطوع ومتطوعة.