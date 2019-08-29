رسائل ماجد عبدالله لـ النصر تُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

وجّه أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله رسائل لمدرب العالمي، البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي دفاع الفريق الأول لكرة القدم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

رسائل ماجد عبدالله

وقال: “للسيد فيتوريا: من العام الماضي ونشاهد التنظيم الدفاعي للفريق ليس جيدًا، لذلك لا بد من الاهتمام بهذا الجانب والعمل أكثر على التنظيم الدفاعي سواء للمدافعين أو المحاور، لأن التنظيم يشكل قوة كبيرة.. فحتى لو كانت الإمكانيات الفردية ضعيفة إلا أن التنظيم يشكل قوة كبيرة جدًا”.

وتابع: “لإخواني خط الدفاع: صحيح بأن المدرب له دور كبير، ولكن ليس كل شيء على المدرب فقط، أنتم كذلك لا بد أن تساعدوا وتنظموا بعضكم داخل الملعب، فمع انطلاق صافرة البداية يصبح الدور الأكبر عليكم في تنظيم أنفسكم والتفاهم فيما بينكم”.

وأضاف: “لأخي اللاعب فهد الجميعة: أنت ما شاء الله عليك تقدم مجهودًا كبيرًا خارج منطقة الـ18 تشكر عليه، ولكن هذا الجهد جسدي ومنطقة الـ18 تحتاج إلى جهد ذهني وهدوء لتتمكن من إنهاء الكرة بشكل صحيح، لذلك أنصحك بالعمل بشكل أكبر والتركيز على الحضور الذهني والهدوء حتى تتوج جهودك بنتيجة سعيدة”.

جماهير النصر تدعمه

وأثارت رسائل ماجد عبدالله على “تويتر” حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنه يجب أن يوجه إلى مسؤولي النصر هذه النصائح بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يرى البعض الآخر أن هذا دوره باعتباره أحد أبرز نجوم النصر في تاريخه.

ودافع الجمهور عن ماجد عبدالله عبر “تويتر”، وقال علي بن سلمان: “ماجد عبدالله وجه رسائل مهمة بكل أدب واحترام ويفترض أن تصل للمعنيين بكل أدب وأخذها بعين الاعتبار فماجد نظرته غير”.

وعلق “العنود العساف”: “الأسطورة وجه رسائل فنية من محبته للنصر لم يخطئ ولم يتجاوز حدوده كان هادئًا ورسائله بكل احترام بدأ بـ الإطراء بالنجم الجميعة وبعدها بالتوجيه من خبير وتاريخ يُستفاد من خبرته لماذا هذا التشنج والاستنفار.. من حقه أن يقول وجهة نظرة بحسابه الشخصي ماجد مؤثر وصوته مسموع!”.

وقال حاتم: “الأسطورة ماجد عبدالله طيب القلب المشجع الداعم قدم نصائح للاعبين والمدرب خالية من الشخصنة والتصيد؛ لذلك مقبولة منه والإدارة لها الحق في اتخاذ القرار الذي ترى أنه مناسب”.