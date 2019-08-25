رسالة اتحادية وردّ مثير .. قمة الاتحاد والهلال تكشف الكثير

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لاستضافة فريق الهلال بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

رسالة الاتحاديين

وكان بعض من الجمهور الاتحادي كتب وسماً ” هاتوا الهلال” عبر تويتر في تحدٍّ واضح وصريح من جماهير النمور استعدادًا لمباراة الهلال.

رد غير متوقع

في هذا السياق قال الإعلامي الرياضي محمد العميري عبر حسابه في تويتر: “طبيعي أن يُشعل الاتحاديون الأجواء قبل المواجهة المرتقبة، وطبيعي أن يتحدى الاتحاديون الهلاليين بمقولة ” هاتوا الهلال”.

وأضاف محمد العميري: “عفوًا، تنافس الكبار، لا يتقنه الصغار، ونعم أهلًا بالزعيم في معقل النمور ومحاولة زعزعة علاقة الكبيرين، ستبقى مجرد صياح لا يستحق الالتفات له”.

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة 8.45 مساءً بتوقيت المملكة بعد غد الثلاثاء.

استعاد نادي الهلال اللاعبَين سالم الدوسري ونواف العابد في تدريبات أمس السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو كان منح سالم الدوسري راحة خوفًا من الإرهاق، والآن أصبح الثنائي جاهزين لمواجهة العميد في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحافية، أن عبدالله عطيف سيغيب عن مباراتي الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الجولة الثانية أمام نادي الرائد، وغيابه عن الجولة الثالثة أمام نادي الفيحاء في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبدالله عطيف تعرض لإصابة في الركبة، أثناء مجريات لقاء أبها، والذي أقيم أول أمس الجمعة في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

انتهت مباراة الهلال وأبها يوم الجمعة بفوز الفريق الهلالي برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما نادي الاتحاد ففاز على الرائد يوم الجمعة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري.