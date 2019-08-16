رسالة غوميز تُلهب حماس جمهور الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، أنه يأمل في قيادة أزرق العاصمة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا خلال العام الجاري.

وكتب بافتيمبي غوميز عبر حسابه الرسمي في موقع ” سناب شات”: آسيا هي حلمي.

وألهب غوميز حماس جماهير الهلال للتتويج باللقب والغائب عن خزائن نادي الهلال منذ عام 2000.

وكان الهلال تأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا، بعد إقصاء النادي الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي دور ثمن النهائي.

ويذكر أن غوميز سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك الأهلي في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا يوم السادس من أغسطس الجاري.

وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 أمام نادي أوراوا الياباني، لكنه خسر اللقب لمصلحة الفريق الياباني.

من ناحية أخرى، يأمل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لـ الهلال، في استعادة اللاعب محمد البريك في أسرع وقت للمشاركة مع أزرق العاصمة في مباريات الدوري السعودي وكافة استحقاقات الموسم الجديد.

وذكرت تقارير إخبارية أن محمد البريك سيعود لمباريات نادي الهلال في منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الهلال، فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وكشف اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، في وقت سابق، عن المدة التي سيغيبها عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة.

وقال محمد البريك: الحمد لله اليوم أفضل، إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن محمد البريك سيغيب لمدة شهر كامل مما تسبب في عدم تواجده في مباراتي الهلال ضد النادي الأهلي في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.