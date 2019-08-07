رسالة مهمة لاتحاد القدم بعد تصريح المسحل

المواطن - محمد سمعه

تحدّث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق مؤكدًا على صحة مشاركة لاعبي المواليد مع الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا بداية من دور الـ16.

وقال ياسر المسحل في تصريحات لقناة 24 الرياضية: “لو عندي مباراة آسيوية ولدي لاعب مواليد لم يشارك مع أي منتخب آخر ويحمل الجواز سوف أتحمل المسؤولية وأجعله يلعب”.

في هذا السياق قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يضع حدًا لموضوع مشاركة اللاعبين المواليد في آسيا، الأندية المحلية حتى اشتكت من مشاركة المواليد في بطولة الدوري بالموسم الماضي، وخرج اتحاد القدم حاليًا موضحًا أن مشاركة المواليد والذين يحملون جواز السفر هم مثل اللاعبين السعوديين وتم إيضاح الموقف”.

وأعلن نادي الاتحاد يوم الأحد الماضي عن استبعاد ثُنائي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول صحة مشاركتهم.

واستجاب نادي الاتحاد لتصريح المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع الذي قال: “أتمنى من نادي الاتحاد أو أي نادٍ ألّا يدخل أي لاعب من اللاعبين المواليد في قائمة مباريات دوري أبطال آسيا”.

وأضاف فهد بارباع: “اللاعبون المواليد غير مؤهلين للمشاركة في دوري أبطال آسيا”.

ويُذكر أن نادي الاتحاد، كان قرر الاستغناء عن خدمات مستشاره القانوني أحمد الأمير على خلفية تضارب الأقاويل القانونية حول مدى صحة مشاركة اللاعبين المواليد في بطولة دوري أبطال آسيا.