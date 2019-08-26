المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي الرياضي عبدالله الفقير على توجيه رسالة مهمة للجماهير السعودية بمختلف انتماءتها مع انطلاق بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عبدالله الفقير تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “بعض مدرجات الأندية تُعاني من عدم الثقة في اللاعبين مهما كان حجم العطاء أو الاجتهاد أو العمر، تحطيم وتقليل مما يؤثر على المجموعة وليس اللاعب فقط”.

وأضاف عبدالله الفقير: “في كل فرق العالم لا يمكن أن يكون 11 لاعبًا بذات النجومية ونفس العطاء ونفس الخبرة”.

ويُذكر أن حسين عبدالغني نجم الأهلي، تعرض لانتقادات واسعة بسبب هبوط مستواه الفني نظرًا لتقدمه في العمر، وذلك بعد إقصاء الأهلي من دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال، بجانب التعادل مع نادي العدالة يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي كانت جددت الثقة في المدرب برانكو إيفانكوفيتش رغم الإقصاء الآسيوي والتعادل مع العدالة.