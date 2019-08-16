رسالة مهمة من جوارديولا لنجم مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

وّجه الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة إلى اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج مع بداية الموسم الجديد 2019-2020.

وتحدث بيب جوارديولا عن رحيم سترلينج قائلًا: هو واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، وهناك الكثير من اللاعبين المميزين في الأندية الست الكبار.

وتابع جوارديولا: الدوري الإنجليزي به الكثير من اللاعبين الرائعين، وسترلينج يؤدي بشكل جيد منذ بداية الموسم، ولكننا ننتظر منه المزيد.

وكان مانشستر سيتي افتتح الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي بالفوز على ويست هام يونايتد بخماسية نظيفة.

وكشفت تقارير صحافية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فشل في إقناع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير بالالتحاق لصفوفه، قبل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: إن مانشستر سيتي عرض راتبًا أسبوعيًّا قدره 278 ألف جنيه إسترليني لإقناع ماجواير بالانضمام لكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لكن مدافع ليستر سيتي الإنجليزي السابق رفض عرض مانشستر سيتي.

وأراد ماجواير الانضمام لـ مانشستر يونايتد مهما بلغت إغراءات مانشستر سيتي، وهو ما تحقق بالفعل بانضمام المدافع الإنجليزي لليونايتد في الخامس من أغسطس الجاري.

وتُقدر قيمة انتقال هاري ماجواير لـ مانشستر يونايتد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني، ليكون المدافع الإنجليزي هو أغلى مدافع في العالم حاليًّا.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الخامس من أغسطس، عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ولمدة ست سنوات.