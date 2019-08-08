رسالة هامة لرئيس الهلال لمنع التعصب

المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي والناقد الرياضي سعود الصرامي على توجيه رسالة مهمة إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال من أجل منع التعصب.

وكتب سعود الصرامي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: رئيس الهلال الأخ الكريم، فهد بن نافل شخصية محترمة ومُحبّ للخير ورجل حريص على إشاعة المحبة بين الناس.

وأضاف الصرامي: أتمنى نجاحه في استبدال لغة الخطاب الهلالي الرسمي وغير الرسمي لقطع الطريق أمام المتعصبين والانتهازيين ومتسلقي الشهرة من استخدام اسم الهلال لتحقيق مصالحهم ومنافعهم التي لا تتوقف.

ويُذكر أن فهد بن نافل تولى رئاسة نادي الهلال ولمدة أربع سنوات بعد تفوقه في الانتخابات على منافسه المباشر وقتها موسى الموسى.

في سياق آخر، كان نادي الهلال قرّر يوم 19 يوليو الماضي، عدم تجديد عقد اللاعب عموري؛ وذلك بسبب مماطلة اللاعب ووكيل أعماله في الرد على عرض التجديد من قبل إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل.