رسالة واضحة من الفيصلي لـ 4 أندية

المواطن - محمد سمعه

طالب نادي الفيصلي، أربعة أندية وهي “الاتفاق والأهلي والنصر والاتحاد” بضرورة تسديد مستحقات مالية للعنابي تصل إلى خمسة ملايين و300 ألف دولار أمريكي.

وكان عبدالله الضاوي، نائب رئيس النادي الفيصلي، تحدث في تصريحات صحافية نقلتها “الشرق الأوسط” أكد فيها أن أندية النصر والاتحاد والاتفاق والأهلي لم تُسدد مستحقات مالية للفيصلي نتيجة صفقات سابقة بين النادي والأربعة الآخرين.

وشدد عبدالله الضاوي على أن قيمة المستحقات المالية للنادي الفيصلي تصل إلى أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي أي ما يُوازي 20 مليون ريال.

واجه نادي النصر في الفترة الأخيرة، خطر التعرض لعقوباتٍ من قِبل مركز التحكيم الرياضي، وذلك بعدما تقدم الفيصلي بشكوى ضد أصفر العاصمة.

بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.

وكان نادي النصر تأخر في تسديد باقي المستحقات لمدة وصلت إلى تسعة أشهر، وبالتالي أصبح النصر مُطالبًا بدفع 13 مليون و300 ألف ريال للفيصلي.

وفي حال كسب نادي الفيصلي قضيته، فقد يُمنع النصر من التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات.