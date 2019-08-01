بطول 450 م .. رستم يتفقد الشارع الثقافي بكورنيش جازان

المواطن- جازان

قام رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رستم وبرفقة كلٍّ من رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس عثمان علي راجح، وأمين المجلس البلدي أنور حسين حكمي، وأعضاء المجلس بجولة تفقدية لمشروع الشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي.

ووقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وأعضاء المجلس ميدانياً على سير العمل، وبحضور رئيس بلدية مدينة جازان الأستاذ محمد الهلالي، حيث تم الاطلاع على سير المشروع حيث يعتبر أحد القرارات التي اتخذها المجلس في جلساته السابقة.

وأوضح رئيس بلدية مدينة جازان الأستاذ محمد الهلالي أن طول الشارع الثقافي 450م، وسوف يتم عمل مجسمات وأماكن مخصصة للرسامين وأيضاً تزيين الشارع الثقافي.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الأستاذ وليد رستم بأنه سوف يتم تكليف لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس بمتابعة المشروع بصفة دورية والرفع بتقرير للمجلس، ونهاية الجولة شكر رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان رئيس بلدية مدينة جازان على تعاونه مع المجلس، وأيضا أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان على تعاونه غير المستغرب في تنفيذ قرارات المجلس التي تسهم في تطوير المدينة.