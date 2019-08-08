رسميًا .. أرسنال يضم دافيد لويز من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس عن تعاقده مع المدافع البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع الرسمي لـ أرسنال عبر الإنترنت أن دافيد لويز صاحب الـ32 عامًا انضم إلى فريق أرسنال دون تحديد مدة العقد.

وسيرتدي دافيد لويز، القميص رقم 23 مع نادي أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وسبق لـ دافيد لويز اللعب في صفوف بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، كما شارك مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم عام 2014 والتي أُقيمت في البرازيل.

ويُذكر أن دافيد لويز فاز بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي في مايو الماضي على حساب أرسنال في المباراة التي أُقيمت في دولة أذربيجان.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال، كان تعاقد مع اللاعب الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد الإسباني.