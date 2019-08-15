رسميًا .. التعاون يفسخ عقد جهاد الحسين بالتراضي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون وبشكل رسمي أمس الخميس، عن فسخ تعاقده مع اللاعب السوري جهاد الحسين بالتراضي بين الطرفين.

وذكر نادي التعاون في بيان له عبر حسابه الرسمي في تويتر الآتي: “قدّم مجلس إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب “جهاد الحسين” الذي فسخ عقده بالتراضي، بعدما مثل التعاون في الـ5 مواسم الماضية كان فيها مثالاً للاعب المميز خلقاً وأداءً، متمنياً له التوفيق والنجاح مستقبلاً مؤكداً بأنه كان من اللاعبين المميزين بتاريخ النادي.

جدير بالذكر أن جهاد الحسين، تألق مع التعاون في الموسم الماضي، وساهم في فوز سكري القصيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.

وكان التعاون وافق على رحيل المهاجم عبدالفتاح آدم للانضمام إلى نادي النصر ولمدة خمس سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بدأ جهاد الحسين اللعب مع نادي التعاون في موسم 2014-2015 قادمًا من نادي دبي الإماراتي.

أصبح البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق مديرًا فنيًا جديدًا لنادي ألميريا الإسباني بعد شراء النادي من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.