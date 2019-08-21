رسميًا .. الرائد يتعاقد مع جهاد الحسين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب السوري جهاد الحسين كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي التعاون.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الرائد عبر تويتر أن النادي تعاقد مع جهاد الحسين صاحب الـ35 عاماً دون الكشف عن مدة العقد.

وقبل الانضمام إلى الرائد، كان جهاد الحسين قد أكد وجود بعض العروض له عقب رحيله من نادي التعاون، منها عرضان من الدوري السعودي.

وكان نادي التعاون قد أعلن الخميس الماضي عن فسخ تعاقده مع السوري جهاد الحسين بالتراضي، بعدما مثل الفريق الأول لكرة القدم خلال الـ5 مواسم الماضية، وتمنى له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وسبق لنادي الكرامة السوري أن أبدى اهتمامه بضم جهاد الحسين، بعد فسخ عقده مع التعاون.

ويذكر أن التعاون كان أعلن أمس الثلاثاء عن إنهاء إجراءات فسخ عقد جهاد الحسين مع النادي.

وقدم جهاد الحسين مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وساهم في احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، وهو أفضل مركز يُحققه سكري القصيم في تاريخه.