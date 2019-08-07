رسميًا .. الكاف يُعلن الترجي التونسي بطلًا لإفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف” عن فوز نادي الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 واعتبار نادي الوداد البيضاوي المغربي خاسرًا وذلك بعد أزمة انسحاب الفريق المغربي من مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي يوم 31 مايو الماضي.

وكان لاعبو الوداد انسحبوا من مباراة الترجي في تونس، بسبب إلغاء هدف صحيح قاموا بتسجيله في شباك الترجي، وعندما طلبوا من الحكم رؤية الهدف عبر تقنية حكم الفيديو المساعد رفض وأخبرهم بأنها معطلة، مما أدّى إلى انسحاب لاعبي الوداد.

وسيُشارك الترجي في مونديال كأس العالم للأندية والذي يُقام شهر ديسمبر المقبل في قطر.

وكانت المحكمة الرياضية قررت إلغاء قرار الكاف بإعادة المباراة بين ناديي الترجي والوداد، وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في الموضوع مرة أخرى.

نجح الترجي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخه.