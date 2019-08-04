رسميًا .. بيدرو إيمانويل مدربًا لـ ألميريا الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ألميريا الإسباني اليوم عن تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي خلفًا للمدرب أوسكار فيرنانديز.

وذكر الحساب الرسمي لـ ألميريا عبر تويتر أن بيدرو إيمانويل تولّى مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي بعد إنهاء ألميريا علاقته مع المدرب أوسكار فيرنانديز.

جدير بالذكر أن المدرب بيدرو إيمانويل، كان تولّى تدريب نادي التعاون في موسم 2018-2019، ونجح في قيادة سكري القصيم للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في شهر مايو الماضي على حساب نادي الاتحاد.

ويُذكر أن نادي ألميريا تم تأسيسه في السادس والعشرين من يوليو في عام 1989 ويحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.