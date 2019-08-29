رسميًا.. علي الحبسي ينضم لـ ويست بروميتش ألبيون

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم عن تعاقده مع الحارس العماني علي الحبسي حارس نادي الهلال السابق ولمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وكان علي الحبسي أعلن رحيله عن الهلال خلال تواجده في معسكر أزرق العاصمة في النمسا، حيث فضل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو الاستغناء عنه.

ويُذكر أن علي الحبسي سيُزامل المصري أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وسيتدرب تحت يد الكرواتي سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد السابق في نادي ويست بروميتش ألبيون.

وكتب علي الحبسي عبر حسابه في تويتر بعد الانضمام لـ ويست بروميتش: بفضل من الله، العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي ويست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد.

كشف الحارس العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السابق، عن السر وراء موافقته على الانضمام لأزرق العاصمة في عام 2017.

وصرّح علي الحبسي قائلًا: لم أترك إنجلترا إلا لتمثيل نادي الهلال، والذي يُعد أعظم فريق في آسيا، ولو كان العرض من نادٍ آخر لرفضته.

وبعد رحيل الحارس علي الحبسي، أصبح نادي الهلال يعتمد فقط على الحارس عبدالله المعيوف.

وتُوج علي الحبسي مع نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017-2018، ووصل مع أزرق العاصمة إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2017 ضد نادي أوراوا الياباني.