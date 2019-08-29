رسميًا ..فان دايك أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019، وذلك خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

وجاء تتويج فان دايك بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال حفل القرعة والمُقام حاليًا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتفوق الهولندي فان دايك على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ويُذكر أن فيرجيل فان دايك تُوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا عن موسم 2018-2019، كما فاز في 14 أغسطس الجاري بلقب السوبر الأوروبي مع فريق ليفربول على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتواجد في التصنيف الأول أيضًا خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 اليوم، أبطال الدوريات الكبرى، وهم؛ إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بطل الدوري الروسي.

وجاء تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كالتالي؛ في التصنيف الأول كل من؛ ليفربول بطل الشامبيونزليج، تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وزينت سان بطرسبرج الروسي.

تواجد بالتصنيف الثاني في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كلٌّ من؛ الثنائي الإسباني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند الألماني، نابولي الإيطالي، شاختار دونيستك الأوكراني، توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، بنفيكا البرتغالي.

وفي التصنيف الثالث تواجد كلٌّ من؛ أوليمبك ليون الفرنسي، باير ليفركوزن الألماني، ريد بل سالزبورغ النمساوي، أولمبياكوس اليوناني، بروج البلجيكي، فالنسيا الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي.

ضم التصنيف الرابع في قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 كلًا من؛ لوكوموتيف موسكو الروسي، جينك البلجيكي، غلطة سراي التركي، آر بي لايبزيج الألماني، سلافيا براغ التشيكي، النجم الأحمر الصربي، أتالانتا الإيطالي وليل الفرنسي.