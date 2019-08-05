رسميًا .. هاري ماجواير لاعبًا في مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي الإنجليزي في صيف عام 2019.

وذكر الموقع الرسمي لـ مانشستر يونايتد عبر الإنترنت أن اللاعب هاري ماجواير انضمّ لصفوف الشياطين الحمر لمدة ست سنوات مع وجود خيار يسمح بتمديد العقد لمدة سنة إضافية.

وتحدّث هاري ماجواير عقب انضمامه لـ مانشستر يونايتد قائلًا: سعيد للغاية للانضمام لهذا الفريق الكبير، وأريد أن أشكر الجميع في ليستر سيتي، لقد قضيت موسمين رائعين للغاية، والانضمام لـ مانشستر يونايتد فرصة رائعة للغاية.

وتابع ماجواير: متحمّس للغاية لمقابلة زملائي الجدد في صفوف مانشستر يونايتد وبدء الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن قيمة الصفقة كلّفت مانشستر يونايتد حوالي 80 مليون جنيه إسترليني.