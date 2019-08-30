رسميًّا .. #الوحدة يضم بوتيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا قادمًا من صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر، أن سلطان أزهر، رئيس الوحدة، تواجد في معسكر الفريق للإعلان عن التعاقد مع بوتيا؛ وذلك لاستكمال مسيرة تدعيم الفريق الوحداوي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد توفيق تونسي، المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة، في وقت سابق، على تعاقد ناديه مع اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع نادي الهلال، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما أكد توفيق تونسي في فيديو منشور عبر حساب الوحدة الرسمي في تويتر، أن مدرب الوحدة استقر على التعاقد مع ألبرتو بوتيا؛ لتعزيز الصفوف الدفاعية لفريق الوحدة في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان قد قرر الاستغناء عن اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا على غرار مواطنه جوناثان سوريانو، في حال تم التعاقد مع جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي.

وقالت تقارير صحافية نقلًا عن صحيفة الرياضية في وقت سابق: إن الهلال أبلغ بوتيا باقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، لقيد اللاعب كويلار بدلًا منه.

ويُذكر أن بوتيا كان انضم إلى الهلال في العام الماضي، قادمًا من صفوف نادي أوليمبياكوس اليوناني.