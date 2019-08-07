رسميًّا.. تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة أحمد أحمد، مساء أمس الأربعاء، عن تأجيل إقامة مباراة السوبر القاري بين بطلي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية إلى أجل غير مسمى.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا القرار، بسبب احتمالية استئناف نادي الوداد البيضاوي المغربي، على قرار تتويج فريق الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019.

وسبق أن أعلن الكان أن الإمارات ستحتضن مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16، 17 و18 من شهر أغسطس الجاري، بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القاري، أمس الأربعاء، قرارها النهائي باعتبار فريق الوداد منسحبًا من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأعلن عن تتويج الترجي بطلًا للنسخة الأخيرة بشكل رسمي.