رسميًّا .. توتنهام يُجدد عقد لوكاس مورا حتى 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد المهاجم البرازيلي لوكاس مورا حتى صيف عام 2024.

وذكر الحساب الرسمي لنادي توتنهام هوتسبير عبر تويتر أن إدارة السبيرز وافقت على تمديد عقد لوكاس مورا حتى صيف عام 2024 ولمدة خمس سنوات، بعد تألقه مع السبيرز في الموسم الماضي.

ويدين نادي توتنهام هوتسبير بالفضل إلى لوكاس مورا، والذي ساهم في صعود النادي اللندني لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، بعد الثلاثية والتي سجلها في شباك أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

لم يتمكن نادي توتنهام من التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا أمس الخميس.