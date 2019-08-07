رسميًّا.. عموري ينضم إلى الجزيرة الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده مع نجم نادي الهلال السابق، عمر عبدالرحمن عموري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحافية أن مسؤولي نادي الجزيرة الإماراتي حصلوا على توقيع عموري رسميًّا في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مقبلة.

وانتقل الإماراتي الدولي عموري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وظهر بشكل مميز مع الزعيم قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن معظم مباريات الموسم.

وحاولت إدارة الهلال التجديد مع عموري خلال الفترة الماضية، قبل أن تُقرر غلق ملف التفاوض معه نهائيًّا؛ بسبب مماطلة اللاعب الإماراتي ووكيل أعماله، وعدم ردهما على عرض الأزرق بشكل سريع، رغم زيادة العرض المالي وفقًا لرغبتهما.