رسميًّا .. مانشستر يونايتد يُعير سمولينج إلى روما

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن إعارته للمدافع الإنجليزي كريس سمولينج إلى صفوف نادي روما الإيطالي حتى نهاية موسم 2019-2020.

ويذكر أن نادي إيفرتون الإنجليزي، كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كريس سمولينج، لكن نادي روما نجح في حسم الصفقة لصالحه.

ولعب كريس سمولينج مع مانشستر يونايتد 34 مباراة في الموسم الماضي، كما شارك في 323 مباراة مع اليونايتد في 9 أعوام.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الخميس، بشكل رسمي إعارة التشيلي أليكسيس سانشيز جناح الفريق لنادي إنتر ميلان الإيطالي لمدة موسم واحد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ مانشستر يونايتد عبر تويتر أن سانشيز سينتقل لإنتر ميلان حتى نهاية موسم 2019-2020.

وكان أليكسيس سانشيز وصل أول أمس الأربعاء إلى مدينة ميلانو الإيطالية؛ وذلك للخضوع للفحص الطبي مع إنتر ميلان قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

وقالت تقارير صحافية إنجليزية في وقت سابق: إن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، حاول إقناع أليكسيس سانشيز بالالتحاق به في صفوف الإنتر، حيث رحل لوكاكو هو الآخر عن صفوف اليونايتد في صيف العام الجاري.