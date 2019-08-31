رسميًّا .. متعب المفرج يُعزز دفاع الشباب لمدة موسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب، اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب متعب المفرج، مدافع نادي الهلال، على سبيل الإعارة ولمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر، أن الهلال وافق على إعارة متعب المفرج لـ الشباب حتى نهاية موسم 2019-2020.

وقبل انتقال متعب المفرج لـ الشباب، كان المدافع وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع نادي الهلال حتى صيف عام 2024 أمس الجمعة.

وتألق متعب المفرج مع نادي التعاون في موسم 2018-2019، حيث ساهم في فوز سكري القصيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب نادي الاتحاد.

وكان الهلال أعلن كذلك، تجديد تعاقده مع اللاعب محمد الشلهوب لمدة موسم رياضي واحد.