رسميًّا .. محمد المجحد أهلاوي حتى عام 2024

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب محمد المجحد، لاعب خط وسط نادي الفتح، لمدة خمس سنوات قادمة، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن اللاعب محمد المجحد انضم لـ النادي الأهلي حتى صيف عام 2024.

وقبل إعلان التعاقد مع محمد المجحد، أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًّا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يُبرز توافق المدرسة البرازيلية مع الراقي سواء في اللعب الهجومي أو التشجيع والانتماء، بجانب نجاح لاعبي السامبا مع الفريق الأهلاوي.

وأوضح الأهلي في الفيديو أن نجاح المدرسة البرازيلية مع الراقي، دفعهم للتعاقد مع لوكاس ليما الآن، وطالب الجماهير بالترحيب بنجم الفريق الجديد.

وكان لوكاس ليما قد انضم إلى صفوف نانت عام 2016 قادمًا من فريق أروكا البرتغالي، وأصبح واحدًا من أبرز لاعبي الجبهة اليسرى في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع لوكاس ليما بعد ساعات من إعلانه عن ضم الجزائري يوسف بلايلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز والمنافسة على البطولات.