رسميًّا .. أبها يضم صالح آل عباس لموسم من النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم صالح آل عباس على سبيل الإعارة من نادي النصر، ولمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي لأبها عبر تويتر أن صالح آل عباس سيستمر مع فريق أبها حتى نهاية موسم 2019-2020.

وحضر مراسم التوقيع كل من عبدالعالي الحربي نائب رئيس نادي أبها ووكيل اللاعبين صالح اليامي.

ذكر نادي أبها، السبت الماضي أنه توصّل لاتفاق مع نادي النصر لاستعارة مهاجمه صالح آل عباس لمدة موسم رياضي واحد.

وقال نادي أبها عبر حسابه في تويتر: اتفقت إدارة أبها مع نظيرتها في النصر على استعارة المهاجم صالح آل عباس لمدة موسم.

ويُذكر أنه يُوجد بند في عقد إعارة صالح آل عباس لـ أبها يسمح للنصر بضمه مجددًا في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال طلب المدرب روي فيتوريا مدرب النصر ذلك.

وكان من المقرر أن يكون صالح آل عباس لتدريبات أبها بعد نهاية مباراة النصر والسد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.