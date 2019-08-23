رسميًّا .. أحمد أشرف ينضم للفيصلي لمدة موسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الفيصلي- منذ قليل- عن تعاقده مع اللاعب أحمد أشرف من صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

وذكر الفيصلي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن إدارة النادي برئاسة فهد المدلج تقدمت بـ شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الإجراءات.

لم يشارك أحمد أشرف كثيرًا مع نادي الهلال في الموسم الماضي؛ وذلك بسبب عدم اعتماد أي مدرب عليه في التشكيل الأساسي.

وكان الفيصلي تعاقد أيضًا مع اللاعب يوسف الجبلي لمدة موسمين، وذلك بعد نجاحه في اجتياز الفحص الطبي.

وسيواجه الفيصلي، فريق الفيحاء غدًا في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.