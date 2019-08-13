رسميًّا .. إيفان بيرسيتش ينضم لـ بايرن ميونيخ من إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد 2019-2020.

ونجح بايرن ميونيخ في ضم بيرسيتش، بعدما أُثير الجدل حول مستقبل لاعب الإنتر حول إذا ما كان سينضم لمانشستر يونايتد أو للفريق البافاري.

وكان إيفان بيرسيتش انضم لصفوف فريق إنتر ميلان في عام 2015 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني.

وذكر موقع Fcinternews.it في وقت سابق أن إيفان بيرسيتش غير متحمس بالانضمام لصفوف نادي لايبيزيج الألماني، ورغب في الانضمام لنادي بايرن ميونيخ في حال أُتيحت له الفرصة.

جدير بالذكر أن إيفان بيرسيتش شارك مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا ووصل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.