رسميًّا.. الأهلي يتعاقد مع التونسي إلياس الزمال

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء أمس الأحد، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي التونسي إلياس الزمال؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.

وتعاقد النادي الأهلي مع إلياس الزمال، صاحب الـ27 عامًا، بعقد يمتد لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مكارم المهدية التونسي.

ونشر حساب الأهلي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا للاعب الزمال أثناء توقيع العقد مع رئيس النادي، أحمد الصائغ، وبحضور الرئيس التنفيذي أحمد نور، وعضو مجلس الإدارة، أيمن المدني، وإداري الفريق الأول لكرة اليد محمد الزهراني.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أنهى، أمس الأحد، أيضًا إجراءات تعاقده مع المدير الفني المصري طارق محروس، لقيادة الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الرياضي الجديد.