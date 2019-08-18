رسميًّا.. الدفة ترعى الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، عن اتفاق مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان مع شركة الدفة على أن تكون الراعي والشريك للنادي رسميًّا.

وأوضح نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سيتم التوقيع النهائي على عقد رعاية شركة الدفة لليوث خلال حفل التدشين الذي سيُقام لاحقًا.

ومن جانبه، أعلن حساب شركة الدفة الرسمي على “تويتر”، عن الاتفاق على رعاية الليوث خلال منافسات موسم 2019/ 2020، وتمنى التوفيق للجميع خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لبدء مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نظيره الفتح، يوم السبت المقبل.