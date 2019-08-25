رسميًّا.. الرائد يضم متعب المطلق

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الأحد، إجراءات التعاقد رسميًّا مع متعب المطلق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب متعب المطلق، صاحب الـ22 عامًا، أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الريداوي لمدة 3 سنوات مقبلة.

ولعب الظهير الأيمن متعب المطلق خلال الفترة الماضية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على سبيل الإعارة من النصر، قبل أن ينجح في ضمه بشكل نهائي اليوم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالخسارة ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.