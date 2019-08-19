رسميًّا .. الفيحاء يضم الغاني صامويل أوسو لـ3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء، منذ قليل، عن تعاقده مع اللاعب الغاني صامويل أوسو ولمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من فريق تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيحاء عبر تويتر، أن النادي تعاقد مع اللاعب صامويل أوسو بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بشكل جيد.

ووقع صامويل أوسو على عقود انضمامه للفيحاء بحضور عثمان الشنيفي الرئيس التنفيذي للنادي.

ويذكر أن اللاعب صامويل أوسو هو سابع لاعب أجنبي ينضم لـ الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الفيحاء يوم السبت 20 يوليو الماضي، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي رفاييل هنريك أسيس على سبيل الإعارة قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيحاء عبر تويتر أن نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، أنهى إجراءات التعاقد مع رافاييل أسيس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كما تعاقد الفيحاء في الثامن من أغسطس الجاري مع البرتغالي أرسينيو مارتينيز، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي موريرنسي.